البورصة تربح 3.3 مليار في منتصف التعاملات بدعم مشتريات المصريين والعرب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

واصلت مؤشرات البورصة تباينها خلال تعاملات منتصف جلسات اليوم -الثلاثاء-، حيث اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء، بينما مالت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع.

وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 3.3 مليار جنيه ليصل الى مستوى 772.9 مليار جنيه.

شاهد أيضا

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى إيجى إكس 30 بنسبة 0.94%، وارتفع مؤشر إيجى إكس 50 بنسبة 1.06%، وارتفع مؤشر إيجى إكس 20 بنسبة 1.08%.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجى إكس 70 بنسبة 0.65%، كما انخفض مؤشر إيجى إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.36%.

