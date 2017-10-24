مراسم استقبال رسمية للسيسي في باريس (فيديو)

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أجريت مراسم استقبال رسمية، اليوم الثلاثاء، للرئيس عبدالفتاح السيسي فى باريس عقب وصوله العاصمة باريس في ساحة إنفاليد، حيث شارك في المراسم وزيرة الدفاع فلورانس بارلي.

واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره المصري فور وصوله القصر الرئاسي، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

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تأتي الزيارة لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وتعزيز التعاون التجارى والاقتصادى المشترك، فضلًا عن بحث تعزيز العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.