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السيسي: نتطلع للاستفادة من فرنسا في التدريب وتقييم المخاطر

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السيسي: نتطلع للاستفادة من فرنسا في التدريب وتقييم المخاطر السيسي: نتطلع للاستفادة من فرنسا في التدريب وتقييم المخاطر

التحرير

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أعرب الرئيس عبد الفتاح عن التطلع للاستفادة من خبرات الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية لاسيما في مجال التدريب وتقييم المخاطر، وتحديث شبكات ومنظومة السكك الحديدية، وبصفة خاصة في مجال ربط المشروعات التنموية الكبرى بالمدن المصرية والموانئ الرئيسية بما يمكن من الإسهام في تطويرها اقتصادياً وتنميتها بشرياً .

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء جييوم بيبى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، حيث تم استعراض الجهود التي تبذلها من أجل تطوير منظومة السكك الحديدية، والخطط التى وضعتها وزارة النقل من أجل الارتقاء بنظم الإشارات والتشغيل، وتحسين القدرات البشرية والالكترونية للهيئة القومية للسكك الحديدية.

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وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف: إن "الرئيس السيسي رحّب بالتوقيع خلال الزيارة عن إعلان النوايا بين الشركة والهيئة القومية للسكك الحديدية بما يساعد فى تطوير التعاون بين الطرفين".

وأضاف أن رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية الفرنسية أعرب عن ترحيبه بلقاء الرئيس السيسي فى باريس، مشيرًا إلى تطلع الشركة إلى تكثيف التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق بالتدريب والدعم الفني، وخاصة في مجال أمن وسلامة السكك الحديدية، أو فيما يتعلق بتحديث وصيانة الخطوط القائمة وإنشاء خطوط جديدة في ضوء المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها فى كافة أنحاء مصر.

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