البرلمان يوافق على قانون الشباب من حيث المبدأ

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وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الهيئات الشبابية من حيث المبدأ، وبدأ المجلس فى مناقشة القانون مادة مادة.

ويتضمن مشروع القانون 96 مادة تنظم الهيئات الرياضية وإنشاء الروابط الرياضية، وإشهار الأندية والاستثمار الرياضى، والتصدى لشغب الملاعب.

وقال محمد السويدى، رئيس دعم مصر، إن الشباب هو الأمل، وأن مشروع القانون جاء ليؤكد على مشاركة الشباب فى كل مجالس الادارت، وهو أمر جيد، فهم المستقبل، مضيفاً: «مشاركة الشباب يجبرنا بالاهتمام بتفكير الشباب، ليس مشاركة على الورق فقط».

وقال فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، إن قانون الهيئات الشبابية يعد نقلة نوعية لتطوير مراكز الشباب وحل مشاكلها، من خلال إعطاء أعضائها الحرية فى اختيار أعضاء مجالس إداراتها وإنهاء الهيمنة عليها، مشيرًا إلى أنه عقب إقرار القانون الجديد سيتم البدء فى إجراء انتخابات مراكز الشباب.

وأضاف أن القانون الجديد ينص على أحقية الشباب من الجنسين فى مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن النصف، مما يساعد على دمج الشباب واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم وتشجيعهم على العمل التطوعى، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيكون له مردود إيجابى على الشباب المصرى.

وأوضح أن النتائج الإيجابية لتطبيق القانون ستكون مثلما حدث مع قانون الرياضة من خلال البدء فى إجراء الانتخابات لمجالس إدارات الأندية بالحد الأدنى من المشاكل وفى وقت لا يتعدى 3 شهور، يعد إنجازًا كبيرًا وحصل على إشادة عالمية.

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يتضمن قانون الهيئات الشبابية الجديد 4 شروط لإشهار الهيئات الشبابية، وهى ألا يقل عدد أعضائها عن 100 عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين وعن 4 أعضاء إذا كانت تضم أشخاصًا اعتباريين وعن 50 عضوًا إذا كانت تتكون منهما معا، وأن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير الشباب والرياضة، إلى جانب أن يكون لها نظام مطابق للنموذج المعتمد من الوزير، وأن تكون لها موارد مالية كافية للصرف على أوجه نشاطها.

يحظر قانون الهيئات الشبابية اشتراك كل محروم من حقوقه المدنية والسياسية كاملة في تأسيس الهيئات الشبابية، أو من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره، أو من صدر ضده قرار بالوقف أو الشطب طوال مدة الوقف أو الشطب.

يمنح القانون وزير الشباب والرياضة حق تحديد فئات رسم إشهار الهيئات الشبابية بما لا يجاوز 50 ألف جنيه، مع أحقية الشباب من الجنسين في مقاعد مجلس إدارة الهيئات الشبابية بنسبة لا تقل عن 50% بالانتخاب أو بالتعيين.

تنحصر الهيئات الشبابية وفقًا للمشروع في 5 أنواع هي مراكز الشباب، وجمعية بيوت الشباب، والاتحاد العام للكشافة، والاتحادات النوعية، والهيئات الشبابية الأخرى، كما يعرف القانون مركز الشباب باعتباره كل مكان مجهز بالمبانى والإمكانات تنشئه الدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأفراد منفردين أو متعاونين في المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب في مراحل العمر المختلفة، واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها، تحت إشراف قيادة متخصصة.



