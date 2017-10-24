إطلاق اسم صحفية مالطية تعرضت للاغتيال على غرفة أخبار البرلمان الأوروبي

بروكسل - (د ب أ):

أُعلن اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يتم إطلاق اسم الصحفية المالطية التي تعرضت للاغتيال، دافني كاروانا جاليزيا، على غرفة الاخبار في البرلمان الأوروبي.

وكانت كاروانا جاليزيا (53 عاما)، وهي كاتبة صحفية وناقدة صريحة للحكومة، قتلت في حادث تفجير سيارة مفخخة، على بعد أمتار قليلة من منزلها بقرية بيدنيا، في 16 أكتوبر الجاري.

وقال رئيس البرلمان، أنطونيو تاجاني، إن النموذج الذي تمثله كاروانا جاليزيا "كصحفية، لا يجب أن يُنسى".

ووقف نواب البرلمان دقيقة صمت ظهر اليوم تكريما للصحفية الراحلة، كما من المقرر عقد مناظرة في وقت لاحق اليوم حول حماية الصحفيين والدفاع عن حرية الاعلام في مالطا.

يذكر أن الحكومة المالطية عرضت مكافأة قيمتها مليون يورو (2ر1 مليون دولار)، للمساعدة في القبض على قتلة الصحفية.