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اتحاد جدة يكتفي بـ3 أجانب بسبب الظروف المالية

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اتحاد جدة يكتفي بـ3 أجانب بسبب الظروف المالية اتحاد جدة يكتفي بـ3 أجانب بسبب الظروف المالية

أدت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي بأن الفريق سيكتفي بتسجيل 3 لاعبين أجانب في قائمة الفريق مراعاة للظروف المالية السيئة التي يمر بها النادي.

وأشار مستشار النادي لؤي قزاز فيما أبرزته صحيفة الوطن بأنه من المنتظر أن يعلن الفريق عن ضم مهاجم أجنبي خلال الأيام المقبلة ليكون آخر اللاعبين الأجانب الثلاثة.

وأكد المستشار إلى عدم الاتجاه لشغل المكان الأخير بالقائمة للاعب أجنبي والذي يجب أن يكون آسيويا.

ويحق لكل ناد قيد 4 لاعبين أجانب في قائمة الفريق بشرط وجود لاعب على الأقل آسيوي.

ويرى الاتحاد صعوبة في جلب لاعب آسيوي بسعر يناسب الظروف المالية الصعبة التي يعيشها الفريق حاليا لذلك قرر صرف النظر والاكتفاء بلاعبيه الأجانب الـ3.

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فيديو اليوم السابع

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