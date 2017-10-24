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صحة الإسماعيلية: تجهيز مركز طبي متنقل لعلاج حالات تسمم مدرسة التكنولوجيا

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مصراوي Masrawy

صحة الإسماعيلية: تجهيز مركز طبي متنقل لعلاج حالات تسمم مدرسة التكنولوجيا

01:23 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

صحة الإسماعيلية: تجهيز مركز طبي متنقل لعلاج حالات تسمم مدرسة التكنولوجيا

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

قالت مصادر طبية بصحة الاسماعيلية، إنه جرى تحضير مركز طبي بمدرسة التكنولوجيا، وتوفير 3 أطباء متنوعي التخصص، لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب المصابين بالتسمم إثر تناولهم وجبة إفطار فاسدة وتسمم ما يقرب من 80 طالبًا.

وأضافت المصادر، أنه جرى نقل 56 طالبًا لمستشفى الإسماعيلية العام، خرج منهم 25 حالة ويتبقى 4 طلاب يخضعون حاليًا للعلاج، كما نُقل 21 طالبًا آخرين لمستشفى الحميات، خرج منهم 10 طلاب.

كان عدد من طلاب مدرسة تكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية، أصيبوا بالتسمم، اليوم الثلاثاء، عقب تناولهم وجبة الإفطار داخل مطعم المدرسة.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مقر المدرسة لنقل الطلاب المصابين، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

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