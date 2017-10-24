لماذا يجب وضع قطعة من الفحم داخل الثلاجة؟

كتبت- هاجر حاتم:

ذكر موقع lifehacks أن وضع قطعة من الفحم داخل الثلاجة، يساعد على التخلص من أي روائح كريهة بداخلها.

تأتي الروائح الكريهة بسبب وضع الطعام بشكل خاطئ، وعدم غلق علب الحفظ جيدًا، او انتهاء صلاحيتها.

يعتبر الفحم مادة سهلة الامتصاص، لذلك يساعد في عملية امتصاص الروائح بسهولة من الثلاجة، وينصح بتغيير قطعة الفحم بين الحين والآخر، لأنها تكون حاملة للجراثيم والبكتيريا.

وينصح أيضًا بتنظيف الثلاجة مرة واحدة أسبوعياً، والتخلص أولاً بأول من الطعام المنتهي الصلاحية، بعد فصلها عن الكهرباء، ومسحها بمطهر قاتل للجراثيم أو ماء وخل.