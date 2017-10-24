عميد كلية الدعوة: المتطرفون أكثروا من التلبيس والتدليس.. ومصر لن تنكسر

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور جمال فاروق جبريل، عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر بالقاهرة، إن قلوبنا انفطرت بعد سماع ما حدث لأبنائنا في حادث الواحات.

وأوضح فاروق، أن المتطرفين حكموا على مسئولي الدولة وعلماء الأزهر بأنهم علماء سلطة ويسكتون عن الحقائق، وأكثروا من التلبيس والتدليس، وبنوا كلامهم على فهم مغلوط، وعميت أعينهم وقلوبهم عن الواقع.

وأضاف خلال كلمته في ندوة "تطبيق الشريعة في مصر بين الحقائق والأوهام"، التي عقدت اليوم الثلاثاء بمقر كلية الدعوة بمدينة نصر، أن الندوة تعقد لتوضيح الحقائق ومحاربة التطرف، مشيرا إلى أن أمر تطبيق الشريعة استغله المتطرفون في تعبئة الشباب ضد مصر، وادعوا أن الدولة ليست هويتها إسلامية ولا تقوم بحفظ الشريعة.

وشدد عميد كلية الدعوة، على أن مصر لن تنكسر أبدا، وستظل راية الأزهر مرفوعة شاء من شاء وأبى من أبى.

وأوضح أن دار الإفتاء نجحت في عقد مؤتمرها السابق "دور الفتوى في استقرار المجتمعات"، الأسبوع الماضي، مشددا على أن للفتوى الصحيحة دورًا هامًا في استقرار الدول.