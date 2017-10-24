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مدبولي: ​1240 وحدة بالإسكان الاجتماعي جاهزة للتسليم في العاشر من رمضان

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مصراوي Masrawy

مدبولي: ​1240 وحدة بالإسكان الاجتماعي جاهزة للتسليم في العاشر من رمضان

01:39 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

مدبولي: ​1240 وحدة بالإسكان الاجتماعي جاهزة للتسليم في العاشر من رمضان

الإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبالناصر:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدداً من مواقع الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان، لمتابعة الموقف التنفيذي للوحدات، وأوضح الوزير أن المدينة ينفذ بها 43500 وحدة تقريباً، وهناك إقبال من المواطنين على السكن بالمدينة، خاصة من العاملين بالمصانع المنشأة بها.

وتفقد الوزير أحد المواقع الجاهزة للتسليم والافتتاح، وبها (62 عمارة – 1240 وحدة)، ومزودة بالخدمات المختلفة، وأشاد بجودة التنفيذ، موضحاً أن الإسكان الاجتماعي أحدث نقلة حضارية في جميع المدن الجديدة.

كما تفقد وزير الإسكان موقعاً آخر، به (110 عمارات – 2200 وحدة)، وبدأ استلام الموقع من شركة المقاولات المُنفذة في 31/5/2017، ومراحل التنفيذ متقدمة، وتوجه الوزير بالشكر لجميع العاملين بالإسكان الاجتماعي بالمدينة، الذين يبذلون جهوداً مضنية في تنفيذ الوحدات على أعلى مستوى من الجودة.

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مصراوي Masrawy

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