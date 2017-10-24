بدء ندوة مفتي الجمهورية في جامعة الأزهر بالحداد على شهداء الواحات
بدء ندوة مفتي الجمهورية في جامعة الأزهر بالحداد على شهداء الواحات
01:39 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
ندوة مفتي الجمهورية في جامعة الأزهر
كتب- محمود مصطفى:
بدأت كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، ندوة "تطبيق الشريعة في مصر بين الحقائق والأوهام"، بالوقوف دقيقة حدادًا وقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا حادث الواحات.
ويحضر الندوة، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد عبدالفضيل القوصي وزير الأوقاف الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور جمال جبريل عميد كلية الدعوة الإسلامية.
ويشارك في الندوة الكثير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
عميد كلية الدعوة: المتطرفون أكثروا من التلبيس والتدليس.. ومصر لن تنكسر
-
برعاية "مصراوي".. مؤتمر التفكير الاستراتيجي يناقش تحقيق النمو في وقت
-
بالصور- رئيس "النواب" يزور مصابي حادث الواحات بمستشفى الشرطة
-
القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"
إعلان
إعلان