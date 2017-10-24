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بدء ندوة مفتي الجمهورية في جامعة الأزهر بالحداد على شهداء الواحات

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مصراوي Masrawy

بدء ندوة مفتي الجمهورية في جامعة الأزهر بالحداد على شهداء الواحات

01:39 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

بدء ندوة مفتي الجمهورية في جامعة الأزهر بالحداد على شهداء الواحات

ندوة مفتي الجمهورية في جامعة الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

بدأت كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، ندوة "تطبيق الشريعة في بين الحقائق والأوهام"، بالوقوف دقيقة حدادًا وقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا حادث الواحات.

ويحضر الندوة، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد عبدالفضيل القوصي وزير الأوقاف الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور جمال جبريل عميد كلية الدعوة الإسلامية.

ويشارك في الندوة الكثير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

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مصراوي Masrawy

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