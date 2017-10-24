بعد تهديد الجبلاية.. الأولمبية تُخطر اتحاد الكرة البقاء لنهاية مدته

التحرير

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قال محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة الأولمبية الدولية، أرسلت خطابًا رسميًا للجبلاية، تُخطره فيه باستمراره حتى نهاية مدته الانتخابية.

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن خطاب اللجنة الأولمبية الدولية تضمن أن الجبلاية غير مُطالب بإجراء الانتخابات ومن حق مجلس اتحاد الكرة الحالي البقاء لنهاية مدته.

وكان اتحاد الكرة تلقى خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، يُخطره فيه بعدم جواز إجراء انتخابات لمجلس الجبلاية ويهدد بتجميد النشاط في مصر حال إجرائها.

يشار إلى أن وزير الرياضة خالد عبدالعزيز، أكد قبل عدة أيام بضرورة إجراء انتخابات اتحاد الكرة بعد تطبيق اللائحة الاسترشادية عليه، قائلًا: "قانون الرياضة ينص على ضرورة قيام كل الأندية والاتحادات بالدعوة لجمعية عمومية لصياغة لوائحها في موعد أقصاه يوم 30 سبتمبر الماضي، وفي حالة عدم الدعوة تطبق اللائحة الاسترشادية التي تلزم الأندية بالدعوة للانتخابات قبل 30 يوما من موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر".

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وأضاف وزير الرياضة: "لذا اعتبارا من يوم 16 أكتوبر، يعتبر موقف اتحاد الكرة غير قانوني وبات ملزما بفتح باب الترشح للانتخابات في موعد أقصاه يوم 31 أكتوبر الجاري".

يذكر أن بعد ذلك التصريح اجتمع خالد عبد العزيز بأعضاء اتحاد الكرة وطلب من أعضاء الجبلاية إجراء الانتخابات، لكن أعضاء الجبلاية رفضوا تقديم الاستقالة.

يشار إلى أن أحمد مجاهد أبدى ترحيبه بإجراء الانتخابات بعد تصريحات وزير الرياضة، بأن الجبلاية ستجري انتخاباتها في نوفمبر المقبل، وفقًا للائحة الاسترشادية، خاصة وأن مجاهد أصبح يمتلك علاقات أقوى مع أعضاء الجمعية العمومية.

فيما سعى بقية أعضاء المجلس للضغط على وزير الرياضة للتراجع عن تصريحاته وعدم إجراء الانتخابات مهددين بورقة الشكوى للاتحاد الدولي من التدخل الحكومي في شئون الرياضة، الأمر الذي يُهدد بتجميد النشاط في مصر وعدم صعود المنتخب لكأس العالم.