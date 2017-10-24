ضبط تاجر يبيع مستحضرات تجميل لشركات عالمية بدون ترخيص في منشأة ناصر

كتب – علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، القبض على تاجر لقيامه ببيع مستحضرات تجميل مستخدمًا علامات تجارية لشركات عالمية بدون ترخيص بمنشأة ناصر.

بدأت تفاصيل الواقعة، بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، تفيد قيام "أحمد.ر" تاجر، بتعبئة سلع خاصة بمستحضرات التجميل مستخدمًا علامات تجارية لشركات عالمية بدون ترخيص ومجهولة المصدر وعرض تلك السلع للبيع أمام منزله.

ألقي القبض على المتهم وبحوزته 11 كرتونة بداخلها عدد 11 ألف زجاجة فارغة مختلفة الأحجام، عدد 16 كرتونة بداخلها عدد 20 ألف غطاء خاص بالزجاجات، 4 كراتين بداخلهم 5000 زجاجة تحوي "طلاء أظافر"، و3 كراتين بداخلها استيكرات لعلامات تجارية لشركات أدوات التجميل، و6 براميل معدنية بداخلهم صبغات وألوان صناعية تستخدم في تصنيع أدوات التجميل.

اعترف المتهم بحيازة المضبوطات وبيعها، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة للتحقيق.