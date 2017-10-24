كيانات سياسية بكردستان العراق تطالب بحل رئاسة الإقليم

اربيل (العراق) - (د ب أ):

وصفت ثلاثة كيانات سياسية بشمال إقليم كردستان العراق الأحداث الأخيرة في كركوك والمناطق الكردستانية الأخرى، بـ"الأزمة والانتكاسة والكارثة السياسية والعسكرية"، مطالبة بحل مؤسسة رئاسة الإقليم.

واقترحت حركة "التغيير"، و"الجماعة الإسلامية"، و"التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة"، في بيان مشترك أصدروه اليوم الثلاثاء، خارطة طريق لمواجهة الأزمات والحفاظ على المكتسبات وتصحيح مسار العملية السياسية وتطبيع الأوضاع في طوزخورماتو وكركوك وخانقين والمناطق المتنازع عليها.

وأكدت الأطراف الثلاثة، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه اليوم، على حماية الكيانات السياسية ووحدة صف شعب كردستان، وتجنيب شعبنا مخاطر الانقسام والحرب الأهلية.

وأضافت أن" الأطراف الثلاثة ستواصل الجهود مع القوى والأطراف السياسية في كردستان لتشكيل حكومة مؤقتة عن طريق البرلمان للقيام بالمهام الرئيسية من إدارة ملف الحوار متعدد الأطراف مع الحكومة الاتحادية والاستعداد لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة بإشراف مراقبي المنظمات الأجنبية الخاصة، وإكمال مسودة الدستور بشكل يرسي النظام البرلماني والاستعداد لإجراء الاستفتاء (لإقرار الدستور)، ووضع برامج وخطط لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين".

ودعت إلى أن يكون تعامل الحكومة العراقية في المناطق المتنازع عليها وفق الدستور والعمل على إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في تلك المنطقة وإعادة النازحين إلى مناطقهم.

كما طالبت بحل مؤسسة رئاسة إقليم كردستان ومنح الصلاحيات إلى المؤسسات المعنية وفقاً للقوانين المختصة ، وأن يكون برلمان كردستان هو مصدر القرار والتشريع، وأن لا توجد أي سلطة سياسية تعلو على البرلمان.