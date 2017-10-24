أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

كيانات سياسية بكردستان العراق تطالب بحل رئاسة الإقليم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

كيانات سياسية بكردستان العراق تطالب بحل رئاسة الإقليم

01:27 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

كيانات سياسية بكردستان العراق تطالب بحل رئاسة الإقليم

كردستان العراق

اربيل (العراق) - (د ب أ):

وصفت ثلاثة كيانات سياسية بشمال إقليم كردستان العراق الأحداث الأخيرة في كركوك والمناطق الكردستانية الأخرى، بـ"الأزمة والانتكاسة والكارثة السياسية والعسكرية"، مطالبة بحل مؤسسة رئاسة الإقليم.

واقترحت حركة "التغيير"، و"الجماعة الإسلامية"، و"التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة"، في بيان مشترك أصدروه اليوم الثلاثاء، خارطة طريق لمواجهة الأزمات والحفاظ على المكتسبات وتصحيح مسار العملية السياسية وتطبيع الأوضاع في طوزخورماتو وكركوك وخانقين والمناطق المتنازع عليها.

وأكدت الأطراف الثلاثة، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه اليوم، على حماية الكيانات السياسية ووحدة صف شعب كردستان، وتجنيب شعبنا مخاطر الانقسام والحرب الأهلية.

وأضافت أن" الأطراف الثلاثة ستواصل الجهود مع القوى والأطراف السياسية في كردستان لتشكيل حكومة مؤقتة عن طريق البرلمان للقيام بالمهام الرئيسية من إدارة ملف الحوار متعدد الأطراف مع الاتحادية والاستعداد لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة بإشراف مراقبي المنظمات الأجنبية الخاصة، وإكمال مسودة الدستور بشكل يرسي النظام البرلماني والاستعداد لإجراء الاستفتاء (لإقرار الدستور)، ووضع برامج وخطط لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين".

ودعت إلى أن يكون تعامل الحكومة العراقية في المناطق المتنازع عليها وفق الدستور والعمل على إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في تلك المنطقة وإعادة النازحين إلى مناطقهم.

كما طالبت بحل مؤسسة رئاسة إقليم كردستان ومنح الصلاحيات إلى المؤسسات المعنية وفقاً للقوانين المختصة ، وأن يكون برلمان كردستان هو مصدر القرار والتشريع، وأن لا توجد أي سلطة سياسية تعلو على البرلمان.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • جيروزاليم بوست: كيف تؤثر هزيمة داعش على إسرائيل؟

    أخبار

  • العبادي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث سُبل التعاون بين البلدين

    أخبار

  • رئيس حكومة إقليم كردستان: التحركات العسكرية العراقية تعرقل المحادثات

    أخبار

  • رئيس حكومة إقليم كردستان: مستعدون لحل المشاكل في إطار الدستور

    أخبار

إعلان

2174d8259b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة