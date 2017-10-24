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أردوغان: العملية العسكرية في إدلب بلغت مراحلها الأخيرة إلى حد كبير اسطنبول - (د ب أ): صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن العملية العسكرية في إ

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مصراوي Masrawy

أردوغان: العملية العسكرية في إدلب بلغت مراحلها الأخيرة إلى حد كبير اسطنبول - (د ب أ): صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن العملية العسكرية في إ

01:20 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

أردوغان: العملية العسكرية في إدلب بلغت مراحلها الأخيرة إلى حد كبير اسطنبول - (د ب أ): صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن العملية العسكرية في إ

رجب طيب أردوغان

اسطنبول - (د ب أ):

صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن العملية العسكرية في إدلب بسورية، قد بلغت مراحلها الاخيرة إلى حد كبير، مما يشير إلى تدخل محتمل في مدينة عفرين المجاورة التي تسيطر عليها ميليشيات كردية.

وقال الرئيس التركي لأعضاء "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في البرلمان، اليوم الثلاثاء: "لقد بلغت الآن العملية العسكرية في إدلب، مراحلها الاخيرة، إلى حد كبير، بحمد الله. والآن، أمامنا قضية عفرين".

وكانت القوات التركية انتقلت إلى إدلب في الثامن من أكتوبر الجاري، في إطار تعاون مع وإيران لتحويل المحافظة إلى ما يسمى بـ"منطقة خفض تصعيد"، مع مراقبة القوات التركية لوقف إطلاق النار.

وتخضع عفرين لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، التي تصفها أنقرة بأنها جماعة إرهابية.

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