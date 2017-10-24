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جهاز القاهرة الجديدة يُعلن موعد تسليم وحدات "دار مصر" بالقرنفل

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مصراوي Masrawy

جهاز القاهرة الجديدة يُعلن موعد تسليم وحدات "دار " بالقرنفل

01:36 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

مجلس مدينة القاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إن تسليم وحدات دار مصر ضمن المرحلة الأولى للحاجزين سوف تبدأ منتصف شهر نوفمبر المقبل، لافتًا إلى أن عمليات التسليم ستبدأ بـ 10 عمارات ضمن وحدات المشروع، بحي القرنفل.

وأضاف "فهمي" في تصريحات خاصة لمصراوي، الثلاثاء، أن بنك الإسكان والتعمير بمدينة القاهرة الجديدة سيبدأ إخطار الحاجزين بالمشروع لإنهاء إجراءات تسليم وحداتهم، لافتًا إلى أن باقي وحدات النشروع سيتم تسليمها تباعا بمجرد أن يتسلمها الجهاز من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التى تنفذ المشروع.

وأشار فهمي إلى أن مدينة القاهرة الجديدة بها 554 عمارة ضمن المرحلة الأولى لمشروع دار مصر بمنطقة القرنفل والنرجس، وسوف يبدأ تسلي الوحدات مجرد الانتهاء منها.

وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعنلت أنها تسلمت من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، 4464 وحدة "186 عمارة" بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط.

يشار إلى أنه تم إنهاء إجراءات تسليم 16 عمارة بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها، بمدينة 6 أكتوبر، وكذلك 9 عمارات بمدينة الشرق، حيث أرسل بنك التعمير والإسكان بالمدينة الخطابات للحاجزين، لإنهاء إجراءات تسلم الوحدات.

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