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بالفيديو- مراسم استقبال رسمية وعسكرية للسيسي بقصر الإنفاليد بباريس

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مصراوي Masrawy

- مراسم استقبال رسمية وعسكرية للسيسي بقصر الإنفاليد بباريس

01:29 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

بالفيديو- مراسم استقبال رسمية وعسكرية للسيسي بقصر الإنفاليد بباريس

مراسم استقبال رسمية وعسكرية للسيسي بقصر الإنفاليد

باريس – (أ ش أ):

أقيمت اليوم الثلاثاء مراسم استقبال رسمية وعسكرية للرئيس عبد الفتاح في قصر "الإنفاليد" بالعاصمة الفرنسية باريس حيث كان في استقباله وزير خارجية فرنسا جون ايف لودريان والحاكم العسكري لباريس الجنرال برونو لوري.

وعزفت فرقة الموسيقى العسكرية لوزارة الجيوش الفرنسية السلامين الوطنيين لجمهوريتى العربية وفرنسا قبل أن يستعرض الرئيس السيسي قوات الحرس الجمهوري الفرنسي التي اصطفت وسط المجمع العسكري الأثري الشهير لتحيته، حسب البروتوكول الفرنسي، علما بأن هذه المراسم تقام لكبار القادة والزعماء في مستهل زيارتهم الرسمية لفرنسا.

وحضر المراسم كل من سامح شكري وزير الخارجية، المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، د.عمرو الجارحي وزير المالية، ﺩ.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، د. هشام عرفات وزير النقل، و كذلك الوزير خالد فوزي رئيس جهاز المخابرات العامة، وسفير مصر لدى فرنسا ومندوبها الدائم باليونسكو السفير إيهاب بدوي.

ويعد مجمع "الإنفاليد" رمزاً للتاريخ العسكري الذي يفتخر به الشعب الفرنسي وتأتي هذه المراسم تعبيراً عن التقدير العميق الذي تكنه الدولة الفرنسية للقادة الذين تستقبلهم.

ويحتوي المجمع على متاحف ونصب تذكارية تتعلق بالتاريخ العسكري الفرنسي، فضلا عن مستشفى ودار للمتقاعدين من قدامى المحاربين وبه أيضا متحف الجيش الفرنسي ومتحف التاريخ المعاصر، بجانب موقع لدفن بعض أبطال الحرب في فرنسا وأبرزهم نابايون بونابرت.

وتوجه الرئيس السيسي، بعد مشاركته في مراسم الاستقبال الرسمية، إلى قصر الإليزيه للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على غذاء عمل يعقبه التوقيع على إعلان بين الحكومتين المصرية والفرنسية لتعزيز التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية والفرنكوفونية والجامعية والعلمية والفنية.

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