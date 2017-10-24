بعد بيان الأرصاد "التحذيري".. ننشر التوقعات التفصيلية لطقس الأربعاء

كتبت- مادي غيث:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بياناً بالتوقعات التفصيلية لطقس الغد "الأربعاء"، موضحة أنه معتدلًا على كافة الأنحاء نهارًا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وكان رئيس مجلس الإدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبدالعال، قال إنه من المنتظر أن تتأثر البلاد بحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ على غرب البلاد اليوم الثلاثاء، على السواحل الشمالية الغربية تمتد نحو الداخل غداً الأربعاء لتبلغ الموجة ذروتها في نهاية يوم الخميس.

وذكرت الهيئة، في بيان صادر عنها الثلاثاء، أن الرؤية تقل في الشوائب العالقة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، يصاحبها سقوط الأمطار هناك، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المنتظر - وفقاً لبيان الأرصاد التحذيري- الذي أصدته أمس، أن تتكاثر السحب الممطرة خلال تلك الفترة على السوحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وبعض محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء، تكون غزيرة ورعدية أحيانا، كما تنشط الرياح على غرب البلاد خلال هذه الفترة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 20 30

وسط الدلتا 20 30

الإسكندرية 17 29

بلطيم 17 28

مطروح 17 26

السلوم 15 25

سيوة 17 26

بورسعيد 21 28

دمياط 18 28

العريش 14 30

رفح 14 29

الإسماعيلية 17 31

السويس 18 31

رأس سدر 20 29

نخل 10 25

نويبع 23 27

طابا 15 25

كاترين 10 24

الطور 17 27

شرم الشيخ 22 29

الغردقة 20 30

مرسى علم 20 29

الفيوم 16 30

بني سويف 17 30

المنيا 15 31

أسيوط 15 30

سوهاج 16 31

قنا 17 31

الأقصر 16 32

أسوان 18 32

أبوسمبل 18 32

الوادي الجديد 14 30

شلاتين 22 30

أبو رماد 23 29

رأس حدربة 24 28

حلايب 25 28