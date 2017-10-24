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بالصور.. مساعدا وزير العدل يفتتحان المبنى الإداري لمجمع محاكم دسوق

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مساعدا وزير العدل يفتتحان المبنى الإداري لمجمع محاكم دسوق

01:28 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

افتتح المستشار عبد الهادي محروس، مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، والمستشار محمود علاء مساعد وزير العدل للتطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، اليوم الثلاثاء، المبنى الإداري لمجمع محاكم دسوق بكفر الشيخ، بعد الانتهاء من الترميمات التي أجريت به.

جاء ذلك بحضور اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، واللواء أحمد صالح مدير الأمن، والمستشار عبد الفتاح سليم، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد المنعم السيوي، رئيس محكمة كفر الشيخ، والمستشار أحمد عاشور المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، والمستشار إبراهيم غلوش، مدير إدارة التنفيذ للمطالبات القضائية، وصلاح مقلد عضو نقابة محامين عن محكمة كفر الشيخ.

وخلال الزيارة، تفقد مساعدا وزير العدل، برفقة محافظ كفر الشيخ، قسم المعلومات والحفظ بالطابق الأول للمبنى الإداري، حيث عرضا الإجراءات المتبعة بهذا القسم، وكيفية حفظ القضايا فيه، بما يتواكب مع تطورات تكنولوجيا المعلومات.

ويتكون المبنى الإداري لمجمع محاكم دسوق من ٥ أدوار، وبلغت تكاليف ترميماته ٦ ملايين جنيه على مساحة ٦٠٠ مترًا، ومجاورا لثلاث محاكم داخل هذا المجمع القضائي، هم محاكم "الكلية، والجزئية، والأسرة".

ويضم هذا المبنى، مركز المعلومات والحفظ، والنسخ، والخزينة، ومكتب التحكم وقاعات جلسات، ومكاتب لرئيس المحكمة، والكاتب الأول للمحكمة، والنواب، والمراجعة، والمحضرين البندر، والمركز، والمطالبة، والجداول، ومكاتب النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، واستراحات للنيابة والمحكمة.

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