مصرع سائق "توك توك" بالمنوفية.. تدخل لفض مشاجرة فأصابته طعنة سكين

المنوفية - مروة فاضل:

لقي سائق "توك توك"، مصرعه بطعنة سكين، اليوم الثلاثاء، إثر تدخله لفض مشاجرة بين عائلتين بمركز الشهداء.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مستشفى الشهداء المركزي باستقبال "م. م. ح. ش" 26 عامًا، سائق "توك توك" ومقيم قرية نادر، دائرة المركز جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بجرح طعني نافذ أعلى الصدر من الجهة اليمنى.

وبسؤال والده اتهم المدعو "ا. ا. م. ا" 27 عامًا، مزارع، بإحداث إصابة نجله بسكين، كانت بحيازته، أودت بحياته حال تدخله لفض مشاجرة بين عائلتي "الجارحي" و"رزق عبدالله".

وألقت وحدة مباحث المركز القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة في الواقعة.

وبالعرض على النيابة، قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان ما بها من إصابات وسببها وتاريخ حدوثها والأداة المستخدمة والتصريح بالدفن، وحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق ويراعى التجديد له في الموعد القانوني.

وعقب تحريات مباحث المركز تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد عبدالفتاح محمد عارف" 23 عامًا، حلاق، حيث تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد له في الموعد القانوني.