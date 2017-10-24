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مصرع طالب إعدادي سقطت عليه عارضة مرمى حديدية بمدرسة في أسيوط

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مصراوي Masrawy

مصرع طالب إعدادي سقطت عليه عارضة مرمى حديدية بمدرسة في أسيوط

01:18 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

مصرع طالب إعدادي سقطت عليه عارضة مرمى حديدية بمدرسة في أسيوط

مصرع طالب إعدادي

أسيوط - أسامة صديق:

لقي طالب في الصف الثاني الإعدادي، بإدارة أبنوب التعليمية بأسيوط، اليوم الثلاثاء، مصرعه، سقطت عليه عارضة مرمى ملعب كرة قدم حديدية في المدرسة.

وتلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع الطالب "عمرو محمد طالب" بالصف الثاني الإعدادي، بمدرسة عزبة نصار الإعدادية، إثر سقوط عارضة حديدية عليه، أثناء الفسحة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

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