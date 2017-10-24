بالصور.. مدير أمن قنا يتفقد خدمات تأمين دير مارجرجس

قنا – عبد الرحمن القرشي:

تفقد اللواء علاء العياط مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اليوم الثلاثاء، خدمات تأمين دير مارجرجس بالمحروسة بدائرة مركز قنا، للوقوف على مدى يقظة وانتظام الخدمات الأمنية ومراجعة خطط التأمين بشكل دوري.

هذا، وأمر العياط بضرورة تكثيف الخدمات الأمنية واستنفار القوات، والظهور بالمظهر اللائق، مع دقة فحص المترددين والسيارات واستخدام الأجهزة الحديثة للكشف عن الأجسام الغريبة.