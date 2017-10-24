بالصور- إزالة 30 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة الجمالية بقرية أبيس الأولى بحي شرق الإسكندرية.

من جانبه، قال اللواء وحيد رضوان، رئيس حي شرق الإسكندرية، إن الحملة أسفرت عن إزالة 30 حالة تعد على الأراضي الزراعية، تنفيذًا للقانون وبسط هيبة الدولة.

شارك في الحملة قوات أمنية من قسم شرطة رمل ثان، وشرطة المسطحات المائية، بالتنسيق مع الإصلاح الزراعي، وحي شرق الإسكندرية.

وأعطى الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، تعليمات لرؤساء الأحياء بحصر كافة التعديات على الأراضي الزراعية على مستوى المحافظة، وإزالتها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد المحافظ على الجهات التنفيذية باتخاذ جميع الإجراءات الحازمة لمواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها، ومصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة في التعديات، وتحرير المحاضر اللازمة للمقاولين.