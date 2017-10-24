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ننشر الدرجات التفصيلية لطقس الأربعاء.. والعظمى بالقاهرة 30

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مصراوي Masrawy

ننشر الدرجات التفصيلية لطقس الأربعاء.. والعظمى بالقاهرة 30

01:10 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

ننشر الدرجات التفصيلية لطقس الأربعاء.. والعظمى بالقاهرة 30

الطقس

كتبت- مادي غيث:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء، طقسًا معتدلًا على كافة الأنحاء نهارًا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وذكرت الهيئة، في بيان صادر عنها الثلاثاء، أن الرؤية تقل في الشوائب العالقة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، يصاحبها سقوط الأمطار هناك، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 20 30

وسط الدلتا 20 30

الإسكندرية 17 29

بلطيم 17 28

مطروح 17 26

السلوم 15 25

سيوة 17 26

بورسعيد 21 28

دمياط 18 28

العريش 14 30

رفح 14 29

الإسماعيلية 17 31

السويس 18 31

رأس سدر 20 29

نخل 10 25

نويبع 23 27

طابا 15 25

كاترين 10 24

الطور 17 27

شرم الشيخ 22 29

الغردقة 20 30

مرسى علم 20 29

الفيوم 16 30

بني سويف 17 30 

المنيا 15 31

أسيوط 15 30

سوهاج 16 31

قنا 17 31

الأقصر 16 32

أسوان 18 32

أبوسمبل 18 32

الوادي الجديد 14 30

شلاتين 22 30

أبو رماد 23 29

رأس حدربة 24 28

حلايب 25 28

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