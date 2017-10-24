إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بمنشأة القناطر

كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 أشخاص بكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء؛ إثر حادث تصادم سيارتين بمركز منشأة القناطر.

تلقى مسؤول غرفة عمليات مرور الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث بمنطقة أبو وردان، ووجود مصابين.

انتقلت سيارتا إسعاف لنقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى، تزامنًا مع وصول رجال المرور لرفع آثار الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.