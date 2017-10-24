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ضبط مديرا بشركة المقاولون العرب لتقاضيه رشوة مالية لتسهيل بعض الإجراءات

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مصراوي Masrawy

ضبط مديرا بشركة المقاولون العرب لتقاضيه رشوة مالية لتسهيل بعض الإجراءات

01:06 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

ضبط مديرا بشركة المقاولون العرب لتقاضيه رشوة مالية لتسهيل بعض الإجراءات

شركة المقاولون العرب

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط مدير بشركة المقاولون العرب، حال تقاضيه رشوة مالية لتسهيل بعض الإجراءات.

وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقوا بلاغا من المواطن ياسر أ.م "47سنة" مدير وشريك بشركة خدمات وصيانة، المقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، بقيام المدعو أحمد ر.ح "مدير بشركة المقاولون العرب"، بطلب 30 ألف جنيه شهرياً لنفسه على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل إجراءات صرف المستخلصات المالية مقابل الأعمال التي تُنفذها شركة المُبلغ في تشغيل وصيانة المنشآت العامة التي تتولاها شركة المقاولون العرب.

وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن صحة الواقعة، وقيام المشكو في حقه باستغلال موقعه الوظيفي، لكونه المختص بالإشراف على جميع عمليات الصيانة والتشغيل المسندة لشركات المقاولات المتعاملة مع الشركة، والتي من بينها شركة المُبلغ، وطلبه لنفسه المبلغ المذكور على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل إجراءات اعتماد المستخلصات المسندة لشركة المبلغ.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط المتهم أثناء لقائه بالمُبلغ وتقاضيه 24 ألف جنيه كجزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بالواقعة تفصيلاً على النحو الوارد بالتحريات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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