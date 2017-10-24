حبس "توربيني الأزبكية" بتهمة اغتصاب الأطفال لإجبارهم على التسول -(صور)

كتب - فتحي سليمان:

قررت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم باستدراج أطفال الشوارع، الهاربين من ذويهم، واجبارهم على التسول، بمناطق رمسيس والأزبكية، عقب اغتصابهم مقابل ايوائهم داخل القطارات المركونة بمخازن السكة الحديد أسفل كوبري الليمون، وأمرت بإحالة الأطفال الضحايا الى الطب الشرعي للكشف عليهم.

خيوط الواقعة تكشفت للعميد محمد السداوي، رئيس مباحث الأحداث، عقب ضبط 5 أطفال يتسولوا، فأُلقي القبض عليهم بينهم فتاة تٌدعى "فاطمة" اعترفت بأن المتهم "محمد ف ي" 19 سنة اغتصبها مرتين وأجبرها على التسول.

وكشف فحص الأجهزة الأمنية أن الأطفال الضحايا تتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 15 عاماً وأنهم، أُجبروا على التسول تحت التهديد.

أكدت التحريات صحة أقوال الأطفال المتهمين، وتوصلت إلى أن المتهم يدعى "محمد ي ف، وشهرته المحلاوي، ويستدرج الأطفال الهاربين من بيوتهم من محطة قطارات السكة الحديد.

أمر العميد إيهاب الحفناوي مدير إدارة رعاية الأحداث بالقاهرة، بسرعة القبض على المتهم، ونجح ضباط مباحث الأحداث بالتنسيق مع قسم شرطة الأزبكية في القبض على المتهم.

أضافت التحريات أن المتهم يجمع عشرات من أطفال الشوارع في أحد المخازن المهجورة للسكة الحديد، وأشارت التحريات إلى أنه عقب علم باقي الأطفال بعملية ضبط زملاؤهم، فروا هاربين.

لفتت التحريات إلى أن الفتاة اعترفت بتعرضها لاغتصاب كامل على يد المجني عليه، وتم عرض المتهم على النيابة العامة التي فتحت تحقيقات موسعة في القضية.