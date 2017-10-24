إحالة سكرتير محكمة للمحاكمة بتهمة تزوير أحكام قضائية

كتب – محمود السعيد:

قررت نيابة غرب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامي العام الأول، اليوم الثلاثاء، 24 تشرين الأول، إحالة سكرتير جنح الظاهر للمحاكمة الجانية العاجلة، لاتهامه بتزوير أحكام قضائية، والتوقيع مكان الفاضي المختص.

وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم "أشرف. م" بتزوير توقيع قاضى الجلسة بعد تقديم رئيس محكمة جنح الظاهر بمذكرة للنيابة العامة ينفى فيها توقيعه على الأحكام المزورة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، والتأكد من تلاعبه بالتوقيعات، وأمرت النيابة بسحب جميع القضايا التي بحوزته.