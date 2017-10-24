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انتحار طالبة إعدادي في الغربية.. منعتها أمها وزوجها من رؤية والدها

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مصراوي Masrawy

انتحار طالبة إعدادي في الغربية.. منعتها أمها وزوجها من رؤية والدها

01:03 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

انتحار طالبة إعدادي في الغربية.. منعتها أمها وزوجها من رؤية والدها

تعبيرية

الغربية – مروة شاهين:

انتحرت طالبة بالمرحلة الإعدادية، شنقًا، اليوم الثلاثاء، بواسطة حبل داخل غرفة نومها، إثر خلافات ومشادات كلامية مع والدتها وزوجها، اللذين منعاها من رؤية والدها، وتم التحفظ على الجثة بمستشفى زفتى العام.

وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز زفتى، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من أهالي عائلة بقيام نجلتهم "بسنت. أ" 13 عامًا، بالانتحار داخل غرفة نومها، بمنزل عائلة بنطاق قرى مركز زفتى.

وباشر التحريات الأمنية العقيد وليد الجندي، رئيس فرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، وتبين من الفحص الجثة لفتاة حاولت الانتحار والتخلص من حياتها بسبب خلافات معها مع كلًا من والدتها وزوج والدتها، نتيجة منعهما من زيارة والدها وعدم وجود شبهة جنائية بالواقعة.

وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

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