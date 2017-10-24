ارتفاع أعداد المصابين بالتسمم بمدرسة تكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية إلى 77 طالبًا

إسماعيلية (مصراوي)

ارتفعت أعداد المصابين بالتسمم بمدرسة تكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية إلى 77 طالبًا، جرى نقل 56 حالة إلى مستشفى الإسماعيلية العام و21 لمستشفى الحميات.

وقالت مصادر طبية بالإسماعيلية، إن أعداد الطلاب المصابين بالتسمم في مدرسة تكنولوجيا المعلومات ارتفعت إلى 77 حالة.

وأكدت المصادر، أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مقر المدرسة لنقل الطلاب المصابين، وبسؤالهم،

أكدوا تناولهم وجبة من البيض والفول والجبن داخل مطعم المدرسة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.