3000 محضر سحابة سوداء وتجميع 46 ألف طن قش أرز بالغربية وكفر الشيخ

الغربية - مروة شاهين:

أعلن جهاز شؤون البيئة في وسط الدلتا، برئاسة المهندس أيمن شتا، في بيان له اليوم الثلاثاء، ارتفاع مخالفات حرق قش الأرز بمحافطتين الغربية وكفر الشيخ، لتسجل منذ بدء موسم حصاد الأرز 3010 محاضر، و46 ألف طن قش أرز.

وقال رئيس الفرع، إن لجان المرور الميداني المرتبطة بأجهزة التتبع، والمدعومة بصور الأقمار الصناعية، حررت اليوم 30 محضرًا في الغربية لتسجل 1519 محضرًا منذ بدء الموسم، وكفر الشيخ تسجل 1491 محضرًا، بإجمالي 3010 محاضر في المحافظتين.

وأضاف أن الجهاز يتلقى على مدار الساعة يوميًا تقارير، من قِبل مديريات الزراعة بموقف الحصاد وهيئة الأرصاد الجوية بسرعة واتجاة الرياح، وأيضًا تصوير القمر الصناعي، برصد أي نقاط للحرق ومن ثم يتم إدارة مجموعات محاور المرور الميدانية بالسيارات والمرتبطة بتقنية الـGPS لتحديد الموقع وتوجيه فرق التفتيش لعمل محاضر للمخالفين بالحرق المكشوف لقش الأرز حيث تبلغ العقوبة من 5000 آلاف إلى 100 ألف جنيه أو الحبس ولا يجوز التصالح بالمخالفة.

لافتًا إلى أن غرفة العمليات تقوم بمتابعة مجموعات تسليم وإدارة المعدات من جرارات ومكابس إلى متعهدين جمع القش بالمواقع، وأيضًا موقف كميات التجميع للقش بالمواقع حيث تم تجميع 20 ألف و134 طن قش أرز بمحافظة كفر الشيخ من خلال 40 موقعًا، و25 ألف و590 طنًا بمحافظة الغربية من خلال 31 موقعًا، بإجمالي 45 ألف و 724 طن قش أرز من المحافظتين.