انهيار موقع إلكتروني لجامعة كامبريدج بسبب الإقبال على قراءة رسالة دكتوراة

لندن - (د ب أ):

انهار أحد مواقع جامعة كامبريدج على الإنترنت بسبب إقبال عدد كبير للغاية من الأشخاص على قراءة رسالة دكتوراة لعالم الفيزياء الفلكية البريطاني ستيفن هوكينج، وفقا لما ذكرته الجامعة .

وتعرض الموقع للمشكلة في اليوم الأول من إتاحة رسالة "بروبرتيز أوف اكسباندنج يونيفيرسيز" (خصائص العوالم الموسعة) بالمجان. وتم الاطلاع على الرسالة المكونة من 134 صفحة 60 ألف مرة في غضون ساعات قليلة.

وقال هوكينج (75 عاما) بمناسبة نشر الرسالة :"آمل في أن ألهم الناس في جميع أنحاء العالم للنظر إلى النجوم وليس أسفل أقدامهم" ، مضيفا أنه يريد وصول دون عوائق إلى الرسالة.

وكان العالم قد أعد الرسالة عندما كان عمره 24 عاما.

ومنذ نشر كتابه "إيه بريف هيستوري أوف ذا تايم" (تاريخ موجز للوقت) في عام 1988، أصبح هوكينج مشهورا على مستوى العالم.

ولا يزال هوكينج يعمل في هذه السن المتقدمة، وهو يعاني من مرض عضال "العصبون الحركي" ، ما يجعله يتنقل بمقعد متحرك ويحتاج لاستخدام صوت الكمبيوتر من أجل التواصل.