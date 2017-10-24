برلماني يطالب بإنقاذ أسر "شبراخيت وإيتاي" من غرامات شركة مياه الشرب

القاهرة- (مصراوي):

طالب النائب أشرف رحيم، عضو مجلس النواب، وزير الإسكان بالعدول عن قرار رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب بزيادة غرامات المياه لكل المباني المخالفة في دائرة إيتاي وشبراخيت، الذي صدر مؤخرًا.

وأضاف النائب، أن القرار يتضمن غرامات مالية ضخمة، وتمت مضاعفة الغرامات أكثر من عشرين ضعف، مشيرًا إلى أن هناك آلاف المحاضر تم تحريرها في تاريخ سابق على قرار الشركة.

وشدد رحيم في طلب إحاطة تقدم به لوزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، على أهمية محاسبة المخالفين بالغرامات المقررة سابقا.

وحذر رحيم وزير الإسكان من قطع الشركة مياه الشرب عن ألاف الأسر بإيتاي وشبراخيت، مطالبا بعدم اتخاذ قرارات مستفزة تضغط على المواطنين، خاصة في ظل حالة الغلاء التي يشهدها المجتمع السنوات الأخيرة.