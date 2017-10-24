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بروتوكول تعاون بين جامعة النيل ومعهد بحوث الإلكترونيات

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مصراوي Masrawy

بروتوكول تعاون بين جامعة النيل ومعهد بحوث الإلكترونيات

12:56 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

بروتوكول تعاون بين جامعة النيل ومعهد بحوث الإلكترونيات

جامعة النيل الأهلية

كتب - محمد قاسم:

وقع الدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل الأهلية، والدكتور هشام الديب، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين.

يهدف البروتوكول لإقامة تعاون مشترك للتبادل المعرفي والأكاديمي، وتعزيز نشر العلوم وتبادل البحوث بين الجامعة والمعهد، وتحقيق الشراكة في الأنشطة والبحوث والبرامج.

يأتي ذلك في إطار الاهتمامات العلمية المشتركة بين الجانبين، وتفعيل تبادل الزيارات واللقاءات بين أعضاء هيئة التدريس وبين الباحثين، كوسيلة لإجراء الأبحاث المشتركة، وإلقاء المحاضرات العلمية، وتنظيم المؤتمرات والندوات المشتركة الخاصة بالتنمية والابتكار المجتمعي.

وينص البروتوكول على ضرورة تفعيل التبادل الأكاديمي، وإقامة التعاون العلمي والمعرفي، والتعاون في تبادل المعلومات ذات الصلة بالأبحاث العلمية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات الفنية والمواد الأكاديمية، وإتاحة فرص التدريب الفني والتقني، بالإضافة إلى أهمية تفعيل وسيلة التدريب الصيفى لطلاب جامعة النيل في معهد بحوث الإلكترونيات.

وأكد الدكتور هشام الديب، على ضرورة تفعيل مثل هذه الشراكات بين الجامعات والمراكز البحثية، لمواكبة التطور العلمي داخليًا وخارجيًا، وللنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق خلق جيل من المبتكرين لديه القدرة على معالجة المشكلات التي تواجه الدولة في المجالات المختلفة.

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