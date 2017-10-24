5 دقائق بين الجلسة الصباحية والمسائية للبرلمان.. وعبدالعال: "خليكوا قاعدين"

كتب- أحمد علي:

رفع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة الصباحية، التي تم خلالها الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، على قرار رئيس الجمهورية رقم 443 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية قرض الحكومة، من البنك الإسلامي لتمويل إضافي لمشروع مكافحة أنفلونزا الطيور.

وأعلن رئيس مجلس النواب، أن الجلسة الثانية ستعقد بعد 5 دقائق من رفع الجلسة الصباحية، وطالب النواب بعدم مغادرة مقاعدهم في القاعة.

وكان رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال نفذ تهديده للنواب وبدأ جلسة اليوم في العاشرة والثلث تماما، في سابقة برلمانية تحدث لأول مرة، بدلا من الحادية عشرة، وهو الموعد المعتاد دائما؛ تنفيذا لقراراه في جلسة أمس.

وأصدر "عبد العال"، تكليفاته للأمين العام للبرلمان المستشار أحمد سعد الدين برفع البصمة الخاصة بالتوقيع بعد عشرين دقيقة فقط من بداية الجلسة؛ لتحقيق الانضباط والالتزام بالحضور في التوقيت المحدد.​

ويعني رفع "عبد العال" للبصمة حرمان النواب الذين لم يوقعوا على تقاضي بدل الجلسة، واعتبار النائب الذي يحضر بعد الموعد كالغائب تماما.