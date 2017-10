زوجة «ميسي» ولقاء العمالقة.. 9 لقطات لافتة من حفل جوائز «الفيفا»

التحرير

أقيم حفل توزيع جوائز "الأفضل- The Best"، في العاصمة الإنجليزية لندن، مساء أمس الإثنين، والمقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، والذي حضره كوكبة من نجوم الساحرة المستديرة، وعلى رأسهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، والأسطورتان، الأرجنتيني مارادونا والبرازيلي رونالدو. حيث فاز البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في العالم "The Best" للعام الثاني على التوالي بعد منافسة مع كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، ونيمار نجم باريس سان جيرمان، بعدما كان هدافًا لدوري الأبطال بـ12 هدفًا.​ كما كانت جائزة أفضل مدرب من نصيب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي، متفوقًا على ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس المتوج بثنائية الدوري والكأس مع السيدة العجوز، وأنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي المتوج بالبريميرليج، وتستعرض "التحرير لايف" فى التقرير التالى 8 لقطات من الحفل:

1- غياب أحمد فتحي

تلقى أحمد فتحي، لاعب وسط الأهلى دعوة لحضور حفل جوائز "الفيفا" عبر وكيله، ورغم إنهاء كل الإجراءات فإنه اعتذر عن عدم الحضور، بسبب صعود الأهلى للنهائى الإفريقى وتقديرا منه لأهمية المرحلة المقبلة داخل النادى التى تحتاج إلى تركيز بعد تأهل الفريق لنهائى دورى الأبطال الإفريقى بالفوز الكاسح على النجم الساحلى 6-2.





2- مشاركة أبو هشيمة لـ"رونالدوا"

نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة صورة تجمعه مع البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم نادى ريال مدريد الإسبانى، عقب تتويج الأخير بجائزة أفضل لاعب فى العالم لعام 2017، حيث دون أبو هشيمة على موقع الصور "إنستجرام": "مبروك يا عزيزى، أنت تستحق ذلك".





3- حضن النني

تداول رواد موقعي التواصل الاجتماعى "فيسبوك، تويتر" صورة للدولى المصري محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي في الحفل، وهو يحتضن الأسطورة الأرجنتيني مارادونا.





4- لقاء العمالقة

نشرت الصفحة الرسمية لحفل جوائز "الفيفا"، صورة تاريخية للقاء اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي والأسطورة ودييجو مارادونا، أثناء حضورهم الحفل.



5- سيلفي "إدريس"

التقط مصورو حفل جوائز "الفيفا" مجموعة من الصور، كشفت عن إصرار الممثل البريطانى إدريس، الذى قدم حفل الجوائز على التقاط "سيلفي" مع نجوم الموسم منهم ميسي وكريستيانو رونالدو.



6- مداعبة ميسي لنجل رونالدو

داعب اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجل نجم نادى ريال مدريد الإسبانى أثناء حفل "الفيفا" الأمر الذى كشف عن صداقتهما خارج الملعب والمنافسة.

7- بذلة دانييل

لفت البرازيلي دانيل ألفيرا، لاعب باريس الفنرسي، الأنظار إليه بسب البذلة التى ارتداها فى الحفل.

8- ظهور عائلة رونالدو

حرصت عائلة كريستيانو رونالدو على حضور حفل "الفيفا"، وجمعت صورة العائلة بأكلمها.

9- ظهور الاعيبن ونصفهم الأخر

شهد الحفل حضور كثير من اللاعبين مع نصفهم الآخر، ومن بينهم:

كريستيانو رونالدو مع ابنه وصديقته جورجينا رودريجيز

"هاري كين" مع خطيبته "كاتي جودلاند"

ميسي مع زوجته الجديدة "أنتونيلا روكوزو"

"داني ألفيس" مع صديقته "جوانا"

أسطورة الأرجنتين "مارادونا" مع شريكته "روسيو"