مواجهات عنيفة بين قوات عراقية وتنظيم داعش قرب الموصل

القوات العراقية تقوم بدورية في غرب الموصل في 13 تم

بغداد – (أ ف ب):

اندلعت مواجهات عنيفة الثلاثاء بين فصائل من الحشد الشعبي وعناصر من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في منطقة قرب مدينة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق التي استعادت القوات الحكومية السيطرة عليها في يوليو الماضي.

وأشارت فصائل الحشد الشعبي في بيان إلى أن "قوات (وعد الله) تصد هجوما للدواعش في صحراء الحضر، جنوب غرب الموصل، ومازالت الاشتباكات مستمرة"، في المنطقة القريبة من أحد أهم المواقع الأثرية في شمال العراق.

وقوات "وعد الله" إحدى الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي والتي تقاتل إلى جانب القوات العراقية ضد تنظيم داعش.

وأشار البيان إلى أن تلك القوات تصدت لعدد كبير من الانتحاريين، وقتلت حتى الآن 24 من داعش.

وتمكنت القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي خلال السنوات الثلاث الماضية، من استعادة السيطرة على 90 في المئة من المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش في العام 2014 والتي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد.

ولم يتبق لداعش إلا معقل واحد في محافظة الأنبار في غرب البلاد، متاخم للحدود السورية.

ورغم ذلك، يواصل التنظيم تنفيذ هجمات دامية عبر سيارات مفخخة وانتحاريين تستهدف مدنيين وقوات الأمن على حد سواء.

وتضم قوات الحشد الشعبي فصائل ذات غالبية شيعية مدعومة من إيران، تعد أكثر من 60 ألف مقاتل وتشكلت في العام 2014 بعد فتوى جهادية من أكبر مرجعية شيعية لمواجهة تنظيم داعش.

وفي أبريل الماضي، استعادت تلك الفصائل منطقة الحضر وموقعها الأثري القديم الذي يحمل الاسم نفسه، ويعود تاريخه إلى العصر الروماني.