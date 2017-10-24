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"الأمن العام" يستقبل عدداً من الدارسين بإحدى دورات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

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مصراوي Masrawy

"الأمن العام" يستقبل عدداً من الدارسين بإحدى دورات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

12:40 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

استقبل قطاع الأمن العام عدداً من الدارسين بالبرنامج التدريبي للكشف عن الجريمة بالوسائل العلمية الحديثة، ضمن البرنامج التدريبي العربي لمكافحة المخدرات بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية؛ في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين وزارة الداخلية والمركز، لدعم الدارسين به بالمعلومات التي تؤهلهم للتعامل مع كافة الوقائع المتعلقة بالمجال الأمني.

واصطحب عدد من قيادات وضباط قطاع الأمن العام الدراسين؛ لزيارة عدد من الأقسام بالقطاع (المعمل الجنائي، مسرح الجريمة، التسجيل الجنائى)؛ حيث قاموا بتقديم شرح مبسط عن دور القطاع فى مواجهة كافة صور الجريمة، والخروج على القانون والتصدي لمحاولات الإخلال بالأمن العام.

ومن جانبهم، أشاد الدارسون بأوجه التعاون بين الوزارة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وبالدور الذي تقوم به أجهزة الوزارة، وأوجه التطوير والتقنيات الحديثة التي تستعين بها أجهزة الأمن لحفظ الأمن بالبلاد.

يأتي ذلك فى ضوء اهتمام وزارة الداخلية، وسعيها لتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات، لتطوير آليات التدريب والمناهج التعليمية والثقافية، وتزويد الدارسين بالمعلومات والخبرات التي تعزز قدراتهم وتثقل خبراتهم خلال ممارستهم لعملهم.

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