الداخلية: غلق صفحتين على "فيس بوك" تحرضان على الإرهاب

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، حملة موسعة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة، ومتابعة الصفحات التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب على المواطنين.

وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية خلال أسبوع - في مجال ضبط ومتابعة أنشطة العناصر الإرهابية والإثارية المحرضة عبر شبكة الإنترنت، عن السيطرة على حسابين إليكترونيين؛ لقيام القائمين عليهما بنشر مشاركات تحريضية، لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أسفرت جهود الحملة في مجال مكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب على المواطنين، عن ضبط 54 قضية ابتزاز مادي ونصب على المواطنين، بعدد من مديريات الأمن، عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.