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عصام سلطان يتعرض للإغماء داخل القفص بقضية "اعتصام رابعة"

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مصراوي Masrawy

عصام سلطان يتعرض للإغماء داخل القفص بقضية "اعتصام رابعة"

12:33 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

عصام سلطان

كتب - عمرو علي:

بدء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و 732 آخرين في اتهامهم بـ"فض اعتصام رابعة".

وفور بدء الجلسة قام المتهمون بالطرق على باب القفص الزجاجي، قائلين:"بيموت عصام سلطان تعرض لحالة اغماء بالقفص"، وطالب له المستشار حسن فريد رئيس المحكمة الطبيب لاطمئنان علية.

كانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يومًا اعتراضًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وأسفر فض الاعتصام عن مقتل 615 شخصًا بينهم 8 من قوات الأمن، بحسب ما أعلنته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور.

وتضم قائمة المتهمين في القضية عددًا من كبار قيادات الجماعة من بينهم، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، وعصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر.

وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم "التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص".

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