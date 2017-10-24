5 طرق للتخلص من روائح المطبخ الكريهة

كتبت - ريم ياسر:

تزعج روائح المطبخ الكريهة المرأة خاصة عند طبخ وجبات لها رائحة نفاذة، حيث تظل هناك رائحة غير محببة، لذا ذكر موقع "lifehack" المختص بالصحة واللايف ستايل، عدة طرق للتخلص من تلك الروائح، وهي:

1- وضع أصيص نعناع، لأن ذلك سيعمل على إبقاء رائحة المطبخ منتعشة طوال الوقت.

2- حاولي تغطية الأطعمة ذات الروائح النفاذة في الثلاجة.

3- وضع وعاء به شرائح من الليمون وأعواد القرفة في المطبخ.

4- وضع عدة أطباق بها قطرات من الخل في أرجاء المطبخ.