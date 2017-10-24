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تكريم الطالبة الأولى على جامعة أسيوط العام الماضي

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مصراوي Masrawy

تكريم الطالبة الأولى على جامعة أسيوط العام الماضي

12:49 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

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أسيوط - أسامة صديق :

كرم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، الطالبة هبة الله أحمد صلاح قراعة، لتفوقها ونبوغها العلمي وحصولها على المركز الأول على مستوى جامعة أسيوط في العام الجامعي 2015 / 2016.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الأسبوع الماضي، لتسليم الأوسمة والأنواط التي قرر الرئيس عبد الفتاح منحها في عيد العلم هذا العام للفائزين بجوائز النيل والتقديرية والرواد والتفوق والتشجيعية لأعوام 2014، 2015، 2016، وكذلك أوائل الخريجين لعام 2015/2016، بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة .

وأعربت هبة الله قراعة، عن سعادتها وفخرها بهذا التكريم الذى يعد حافزًا وتشجيعًا للنابغين والمتفوقين علميًا، مشيرة إلى أنها بعد تخرجها جرى تعيينها معيدة بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية بالجامعة، وأن تكريم الدولة سيظل دافعًا لها لمواصلة العمل والعطاء.

كما وجهت الشكر لجامعة أسيوط لحرصها على دعم أبنائها وتوفير المناخ الملائم للتحصيل العلمي .

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