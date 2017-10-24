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محافظ القاهرة: إنارة شارع الثورة بالطاقة الشمسية بـ6.2 مليون جنيه

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محافظ القاهرة: إنارة شارع الثورة بالطاقة الشمسية بـ6.2 مليون جنيه محافظ القاهرة: إنارة شارع الثورة بالطاقة الشمسية بـ6.2 مليون جنيه

التحرير

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تفقد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة اليوم أعمال إقامة 100 عمود إنارة بشارع الثورة بحي الجديدة تُضاء بالطاقة الشمسية مهداة من إحدى الشركات بتكلفة 6.2 مليون جنيه، وتمتد من نفق الثورة إلى تقاطع سيتي ستار.

وأثنى محافظ القاهرة على الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال في التصدي للقضايا الهامة نظرًا لقربها واتصالها المباشر بالمواطنين، مشيرًا إلى أن منظومة العمل الأهلي تقوم حاليًا على التنمية والتصدي لمشاكل المجتمع من خلال طبقات الشعب جميعها وليس طبقة واحدة في جميع المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية.

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وقال "عبد الحميد": إن "أهم ما يميز العاملين في العمل التطوعي هو عدم انتظارهم مكافأة ولكن هدفهم هو القيام بواجبهم نحو مجتمعهم".

وطالب المحافظ رئيس حي مصر الجديدة اللواء إبراهيم صابر بسرعة رفع كفاءة شارع الثورة من رصف وتشجير وأرصفة ودهان البلدورات، لافتًا إلى أن تجربة إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية فكرة جديرة بالتطبيق في باقي الأحياء نظرًا لأنها طاقة نظيفة غير ملوثة وتطبق في عدد كبير من بلدان العالم

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