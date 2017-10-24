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الكهرباء تناشد المواطنين فصل«الفيشة» عند غلق الأجهزة

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الكهرباء تناشد المواطنين فصل«الفيشة» عند غلق الأجهزة الكهرباء تناشد المواطنين فصل«الفيشة» عند غلق الأجهزة

التحرير

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ناشد أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، المواطنين بترشيد استهلاك التيار، موضحًا أن هناك عدة إجراءات يمكن أن يتابعها المواطن حتى يقلل من استهلاكه للكهرباء، ومن ثم تقل قيمة الفاتورة.

وأضاف "حمزة" خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "‘كسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، "فتح وغلق باب الثلاجة كثيرًا يسحب كهرباء، مشددًا على ضرورة فصل الأجهزة عن مصدر التيار الكهربائي في حال عدم الاستخدام".

وتابع: "غلق التليفزيون عن طريق الريموت فقط يسحب أيضًا كهرباء، بل يجب فصل "الفيشة نهائيًا".

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وعن لمبات اليد، أوضح متحدث الكهرباء أن شركات توزيع الكهرباء "فاتحة بابها" للمواطنين لشراء لمبات الليد الموفرة للكهرباء.

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التحرير

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