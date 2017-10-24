شعبة الدواجن تتوقع زيادة أسعار الدواجن بنسبة 15% خلال الشتاء

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أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الدواجن سترتفع خلال الأسابيع القادمة بحلول موسم الشتاء وذلك بنسبة لن تقل عن 15%، موضحا أن ذلك يرجع لارتفاع تكلفة الإنتاج، فضلاً عن خروج عدد من المنتجين والمربين من السوق في هذا التوقيت سنويا بنسبة تتراوح بين 30٪ و40٪.

وأشار إلى أن أسعار الوقود والكهرباء ستؤثر على أسعار الدواجن في فصل الشتاء بنسبة كبيرة بسبب علميات التدفئة التي تحتاج إليها المزارع، مشيرًا إلى أن الكتكوت خلال الدورة الإنتاجية الأخيرة سجل 9 جنيهات بفارق 5 جنيهات عن الدورة الماضية.

وتسهم صناعة الدواجن المحلية في سد نحو 35% من استهلاك البروتين الحيواني محليًا.

نسبة الفاقد في الشتاء تصل لـ25%

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محمد الشافعي نائب رئيس منتجي الدواجن، أكد أن حجم المعروض من الدواجن هو المتحكم الأول فى سعره، وفى حالة انخفاض المعروض ترتفع الأسعار، متوقعا زيادة أسعار الدواجن خلال فصل الشتاء المقبل بسبب فقدان 25% من حجم الدواجن التي تربى في الشتاء.

ووصل إجمالي استهلاك مصر من الدواجن إلى نحو 700 ألف طن سنويًا، في وقت تنتج فيه مزارع الدواجن نحو 2.5 مليون دجاجة يوميًا لتلبية احتياجات السوق، ويصل عدد مزارع الدواجن إلى نحو 47 ألف مزرعة، ويبلغ عدد المزارع المرخصة رسميًا نحو 20 ألف مزرعة، ويعمل العدد الباقي خارج المنظومة الرسمية.

وعن أسعار الدواجن اليوم فقد سجلت البيضاء منها نحو 27 جنيها للكيلو، والحمراء سجلت نحو 32 جنيها للكيلو فى أسواق التجزئة، أما السعر فى المزرعة فقد سجل الأبيض منها 19 جنيها للكيلو، والساسو 26 جنيها للكيلو، فيما سجل الكتكوت الأبيض الأهالى نحو 7 لـ7.25 جنيه، والكتكوت الساسو سجل نحو 5 لـ5.25 جنيه.