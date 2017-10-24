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بيان عاجل لـ«رئيس الوزراء»: مصر تستورد نفايات ومخلفات بـ384.4 مليون دولار

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بيان عاجل لـ«رئيس الوزراء»: مصر تستورد نفايات ومخلفات بـ384.4 مليون دولار بيان عاجل لـ«رئيس الوزراء»: مصر تستورد نفايات ومخلفات بـ384.4 مليون دولار

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قدمت النائبة فراج، عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلًا للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير البيئة، بشأن استيراد 781.813 طن (ثمانمائة وثلاثة عشر ألفا وسبعمائة وواحد وسبعون طنا) نفايات ومخلفات بقيمة إجمالية مالية 7.384 مليون دولار، بما يعادل 85.6 مليار جنيه خلال الفترة من  1 يناير 2017 إلى 30 يونيو 2017.

وتابعت النائبة: «فضلا عن استيراد شركة من إسبانيا مليون كجم (ألف طن) خلال شهرين من بند واحد فقط من النفايات والقصاصات وفضلات من لدائن أخرى منذ أول يوليو وحتى نهاية أغسطس 2017، في الوقت الذى كنا نعانى فيه من أزمة في العملة الصعبة والآن نسعى للحفاظ عليها، الأمر الذى يعد كارثة وإهدارا للعملة».

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وأضافت فراج: «قمت بإثارة مشكلة القمامة وسوء إدارتها والكارثة البيئية الجسيمة والتلوث الناتج عنها، بالإضافة الى إهدار تلك الثروة التى لو أُحسن استغلالها لعادت بالنفع الاقتصادى والاجتماعى والصحى والبيئى، ولكن للأسف قامت بالتسويف والمماطلة، وأظهرت عدم الرغبة فى الحل وعرقلة كل طريق صحيح يؤدى إلى إنهاء أزمة القمامة التى تفاقمت».

وتساءلت النائبة: «لصالح من تترك القمامة فى الشوارع ومدافن للقمامة تبث سمومها ليل نهار للمواطنين، معلنة إصرارها على إصابته بالأمراض القاتلة والمسرطنة تحت سمع وبصر وزارة البيئة؟ ولصالح من أيضا تدفع مصر  تلك الفاتورة الاستيرادية فى زمن تحتاج فيه مصر إلى العملة الصعبة وتترك القمامة فى الشوارع لا يتم تدوير إلا 5% منها فقط، حسب الإحصاءات الرسمية؟»، مشيرة إلى أن هناك دولا استطاعت أن تجعل من  تدوير المخلفات صناعة ودخلا قوميا، ولكن فى مصر  تقاعس مسئولو البيئة والتنمية المحلية عن القيام بدورهم، حسب قولها.

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