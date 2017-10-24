مطالب بطرح سيارة «أكسنت» الجديدة كليا في الشرق الأوسط

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلنت شركة "هيونداي" أنها تلقت طلبا لتوريد ما يزيد على 10 آلاف نسخة من سيارتها الجديدة كليا "فيرنا"، أو ما يعرف محليا في مصر باسم "نيو أكسنت".

وحسب موقع "إيكونوميك تايمز" الهندي، فإن الشركة الكورية تبحث في الوقت الحالي إمكانية طرح تلك النسخة الجديدة في العديد من الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط، والتي ينظر إليها على أنها واحدة ضمن الأكثر استهلاكًا للسيارات في العالم.

شاهد أيضا

وقدمت الشركة النسخة الجديدة كليًا من "أكسنت" في الهند لأول مرة منذ أشهر قليلة، ولاقت نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري منذ طرحها الرسمي هناك.