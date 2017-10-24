أخبار عاجلة

الأخبار - الولايات المتحدة ترفع اليوم السرية عن أكثر من 3000 وثيقة تنعلق باغتيال جون كينيدي -
الأخبار - التوتر يسيطر علي أجواء جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية فى كينيا -
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب -
الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش -
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر -
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار السيارات
  3. التحرير

مطالب بطرح سيارة «أكسنت» الجديدة كليا في الشرق الأوسط

Google+ Print
مطالب بطرح سيارة «أكسنت» الجديدة كليا في الشرق الأوسط مطالب بطرح سيارة «أكسنت» الجديدة كليا في الشرق الأوسط

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلنت شركة "هيونداي" أنها تلقت طلبا لتوريد ما يزيد على 10 آلاف نسخة من سيارتها الجديدة كليا "فيرنا"، أو ما يعرف محليا في باسم "نيو أكسنت".

وحسب موقع "إيكونوميك تايمز" الهندي، فإن الشركة الكورية تبحث في الوقت الحالي إمكانية طرح تلك النسخة الجديدة في العديد من الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط، والتي ينظر إليها على أنها واحدة ضمن الأكثر استهلاكًا للسيارات في العالم.

شاهد أيضا

وقدمت الشركة النسخة الجديدة كليًا من "أكسنت" في الهند لأول مرة منذ أشهر قليلة، ولاقت نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري منذ طرحها الرسمي هناك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)

"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)