وداعًا للسيارات العادية.. هكذا ستطور اليابان سيارات المستقبل

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على الرغم من العديد من المشكلات التي تمر بها صناعة السيارات في العالم، وبصورة خاصة باليابان، التي تعد واحدة من أكثر الدول التي تراهن على تلك الصناعة بشكل رئيسي، فإنها تسعى لتقديم نموذج لما يمكن أن تكون عليه السيارات في المستقبل، وذلك خلال معرض طوكيو الدولي للسيارات، والذي ينطلق غدا الأربعاء، حيث تسعى للوصول إلى قدرات تنافسية مع العديد من البلدان صاحبة الباع الطويل في تلك الصناعة، وعلى رأسها الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع "بلومبرج" الأمريكي مجموعة من المحاور الرئيسية الخاصة بصناعة السيارات في المستقبل..

الكهربائية الرياضية

تحافظ نيسان على لقبها كشركة رائدة في المبيعات العالمية في مجال السيارات الكهربائية، وهو الأمر الذي تسعى لربطه مع السمات الرياضية التي تقدمها في "نيسمو"، وهي حزمة من التقنيات الرياضية التي تساعد في أداء أفضل، وتسعى "نيسان" لتعزيز تلك الفكرة عن طريق طرح نسخة جديدة من "ليف" مدعمة بتقنيات "نيسمو" الرياضية.

معدلات السيارات الكهربائية

يسعى العديد من الشركات اليابانية، وعلى رأسها نيسان لتصنيع سيارات بمعدلات عمر للبطارية تدوم لما يزيد على 500 كيلو متر، وهو ما يتجاوز أقصى حد صنعته "تسلا" الأمريكية الشهر الماضي، والذي لا يتجاوز 300 كيلو متر.

الخلايا الهيدروجينية

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ستقدم تويوتا التي تدافع عن الطاقة الهيدروجينية منذ فترة طويلة، مفهوما اختباريا جديدا لسيارات تعتمد بصفة شبه أساسية على الخلايا الهيدروجينية، ويرجح كفتها في مواجهة الاعتماد على البطاريات الكهربائية بشكل رئيسي.

نظام المقاعد

قدمت تويوتا تصورا جديدا لوضعية المقاعد، بحيث يسمح الحجم المتوسط للسيارات السيدان والرياضية متعددة الأغراض "suv"، باستيعاب 6 ركاب في ثلاثة صفوف من المقاعد، وهو الأمر الذي يعزز الرؤية الخاصة بقدرات العفشة الرياضية التي تعتمد على تضييق المسافات بين القواعد الأربع للسيارة.

أنظمة المعلومات

تقدم تويوتا أيضًا نظاما معلوماتيا أكثر ذكاء وقدرة على عرض كل المعلومات والأمور والحالات التي تتعلق بعملية القيادة بشكل كامل، حيث تسعى الشركة من خلال نظام "يوي" إلى تقديم نمط مواز للقيادة الآلية، يمكن أن يسهم في إنتاجها خلال السنوات المقبلة.