تسمم 40 طالبًا بمدرسة التكنولوجيا في الإسماعيلية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أصيب 40 طالبًا بمدرسة تكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية بالتسمم، عقب تناولهم وجبة الإفطار داخل مطعم المدرسة، اليوم الثلاثاء.

وقالت مصادر طبية بمستشفى الإسماعيلية العام: "إن إدارة المستشفى استقبلت ٧ طلاب مصابين بحالة إعياء شديد، وبالكشف عليهم تبين إصابتهم بالتسمم".

وأكدت المصادر، أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مقر المدرسة لنقل الطلاب المصابين.

وبسؤالهم، أكدوا تناولهم وجبة من البيض والفول والجبن داخل مطعم المدرسة، فيما أجري الكشف الطبي عليهم داخل المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.