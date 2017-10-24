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طالب يصيب زميله بـ"جرح ذبحي" بمساعدة "بلطجية" بطوخ

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مصراوي Masrawy

طالب يصيب زميله بـ"جرح ذبحي" بمساعدة "بلطجية" بطوخ

12:29 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

طالب يصيب زميله بجرح ذبحي

القليوبية - أسامه علاء الدين:

اعتدى طالب بمدرسة بمركز طوخ التابع لمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، بمساعدة 3 بلطجية على زميل له ما أدى إلى إصابة الثاني بجرح قطعي بالرقبة.

وأكدت تحريات الشرطة أن الجناة اعتدوا على طالبين اثنين وأحدثوا إصابة بالغة بهما أحدهما عبارة عن جرح زبحي نقل المصاب على إثره وهو في حالة سيئة للمستشفى العام بالمركز، لإجراء جراحة عاجله له لإنقاذ حياته.

كان اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من فوزي عبدربه، مأمور مركز طوخ، باستعانة الطالب " ز" ومقيد بمدرسة طوخ الخاصة بشقيقه ويدعى "م" الذي توجه وبصحبته "أ.س" و " ك.ر"، وشرعوا في قتل عدد اثنين من طلاب المدرسة الخاصة بطوخ، وأحدثوا جرح زبحي برقبة أحدهما مستخدمين مطواة.

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